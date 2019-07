Višina takse za notranje lete in lete znotraj EU bo tako dosegla 1,5 evra za ekonomski razred in devet evrov za poslovni razred, za lete zunaj unije pa se bo povzpela na tri evre za ekonomski razred in 18 evrov za poslovni razred, je besede ministrice povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Po ocenah vlade v Parizu bo država s takso letno zbrala okoli 182 milijonov evrov, denar pa bo porabljen namensko za ozelenitev prometne infrastrukture, predvsem za dodatne posodobitve železniškega omrežja.