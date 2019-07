Ključen resor v novi vladi, finančno ministrstvo, je prevzel 45-letni ekonomist Hristos Saikuras, ki je bil že med letoma 2012 in 2015 namestnik finančnega ministra. Kot član takratne koalicijske vlade, ki so jo sestavljali konservativci in socialisti, je izvajal ostre varčevalne ukrepe, ki so jih od Grčije zahtevali tuji upniki.

Vodenje grške diplomacije je prevzel 59-letni Nikos Dendiaz, ki velja za proevropskega konservativca z ministrskimi izkušnjami, med drugim na področju pravosodja in obrambe.

Nova demokracija je na nedeljskih predčasnih volitvah osvojila skoraj 40 odstotkov glasov in bo imela 158 poslanskih sedežev v 300-članskem parlamentu. Tako Micotakisu za vodenje vlade ni bilo treba skleniti koalicijskega dogovora. "To je zmaga za Evropo in ne samo za Grčijo" je pokomentiral rezultate.

Levičarska stranka Siriza dosedanjega premierja Aleksisa Ciprasa je prejela 31,5 odstotka glasov, imela pa bo 86 poslanskih mandatov. Cipras je že v nedeljo priznal poraz in napovedal, da bodo "ostali aktivni v vrstah opozicije". Triodstotni parlamentarni prag so presegle še štiri manjše stranke.