Na seznamu se je tokrat znašlo 24 kulturnih znamenitosti, štiri naravne in ena, v kateri lahko prepoznamo elemente obojega, to sta brazilsko mesto Paraty in otok Ilha Grande.

Med na novo vpisanimi stavbami, ki jih je zasnoval arhitekt Frank Loyd Wright, je njegovo najbolj znano delo, Guggenheimov muzej v New Yorku, prepoznaven po svoji polžasti obliki.

Na seznamu pa so še hiša Herberta in Katherine Jacobs v Madisonu v Wisconsinu, Unity Temple v Oak Parku v Illinoisu, hiša Fredricka C. Robieja v Chicagu v Illinoisu, posestvo Taliesin pri Spring Greenu v Wisconsinu, posestvo Taliesin West v Scottsdaleju v Arizoni in hiša Hollyhock v Los Angelesu.

Wright (1867-1959) je poznan predvsem po svoji organski arhitekturi, zabrisovanju meja med zunanjščino in notranjščino pri svojih stavbah ter edinstveni uporabi jekla in betona.