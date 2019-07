Tožilci na čelu z Geoffreyjem Bermanom zahtevajo zavrnitev varščine, ker je Epstein bogat, z dobrimi zvezami v tujini in ima na razpolago tudi zasebna letala. Aretirali so ga v soboto zvečer na letališču Teterboro v New Jerseyju, ko je z zasebnim letalom priletel iz Pariza.

Njegovi odvetniki trdijo, da je Epstein že prestal zaporno kazen za očitane mu zločine leta 2008 in je od takrat naprej živel zgledno.

Primer je medijsko veliko širši kot le primer bogataša, ki si lahko privošči mladoletnice za denar. Med njegove prijatelje so se nekoč šteli nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton, britanski princ Andrew in tudi sedanji predsednik ZDA Donald Trump. Ta je leta 2002 v pogovoru za revijo New York dejal, da pozna Jeffa 15 let in je imeniten fant.

»Rad lepe ženske in številne so precej mlade«

"Zelo zabavno je z njim. Pravijo tudi, da ima tako rad lepe ženske kot jaz in številne so bolj mlade. Ni dvoma, da Jeff uživa svoje družabno življenje," je dejal Trump. Epstein je takrat že imel utečeno operacijo spolnih odnosov z revnimi mladoletnicami, ki jih je premamil z denarjem za masažo.

Dekleta so mu urejali podrejeni, nato pa je njih prosil, naj najdejo prijateljice, ki želijo kaj zaslužiti. Med masažo so morale biti punce gole ali skoraj gole, nato jih je otipaval in se samozadovoljeval, kar se je v skoraj vseh primerih razvilo v spolni odnos. Na Floridi so identificirali več kot 30 žrtev, starih 14 ali kakšno leto več, po aretaciji pa so v njegovi blagajni v stanovanju na Manhattnu odkrili debel katalog fotografij golih deklet z imeni.

Tožilec Berman je pozval vse žrtve, ki se še niso identificirale, naj se prijavijo in pomagajo pri pregonu. Epsteinu naj bi vozili dekleta z zasebnimi letali tudi iz tujine. Revnim ameriškim mladoletnicam je plačal tja do 300 dolarjev za "opravilo" in dobile so tudi darila, kot so šolske potrebščine in obleke.

Mladoletnice je spolno izkoriščal najmanj od leta 1999 do leta 2007, in to na Floridi in v New Yorku, kjer so zvezni tožilci, kot kaže, za zdaj identificirali le eno ali dve žrtvi, saj ima obtožnica le dve točki - trgovina z ljudmi za spolno izkoriščanje in zarota za to, kar pomeni, da lahko dodajajo še več žrtev. Že za dve točki obtožnice mu grozi največ do 45 let zaporne kazni, kar je za 66-letnika v bistvu dosmrtni zapor.