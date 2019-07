Ameriško zunanje ministrstvo je v okviru ameriškega programa nagrad o narkotikih (NRP) za informacije, ki bi privedle do aretacije ali obsodbe za Mihaela, Alenko in Matevža Karnerja, razpisalo nagrado v višini pet milijonov dolarjev (okoli 4,5 milijona evrov) za vsakega od njih, skupno torej 15 milijonov dolarjev.

Trojica je bila v ZDA že leta 2010 obtožena razpečevanja in uvoza anaboličnih steroidov in pranja denarja. Karnerjevi so po navedbah State Departmenta preprodajalci mamil, domnevno odgovorni za proizvodnjo in razpečevanje več sto tisoč enot anaboličnih steroidov v ZDA. Sodelovali naj bi s številnimi proizvajalci, trgovci in pošiljatelji v tujini. Obenem naj bi nadzorovali več kot 200 strani, namenjenih oglaševanju in prodaji steroidov.