Magnini je do prihoda reševalcev iz vode poskrbel, da je moški glavo obdržal nad vodo. »Naredil sem, kar sem moral,« je upokojeni športnik dejal pozneje. Rešeni moški, ki se je le dva dni pred tem v Cagliariju poročil s partnerjem, je imel srečo, da se je zgodba zanj končala srečno. Z možem je bil namreč na napihljivem samorogu, ko je naenkrat padel v vodo, ki je bila hladnejša, kot je pričakoval. Zaradi zdravstvenih težav se ni mogel premikati in se je začel utapljati, vse skupaj pa je le še poslabšal veter, poroča britanski BBC.

Prijatelji so klicali na pomoč reševalce, a je bil 37-letni Magnini bližje. Ni se obotavljal in je takoj priskočil na pomoč in moškemu pomagal do prihoda reševalcev. »Plavalec je bil v velikih težavah: bil je prestrašen, obtičal je in pogoltnil je nekaj morske vode. Ko sem prišel do njega, niti govoriti ni mogel,« je situacijo opisal Magnini.

Magnini je bil del italijanske štafete na 200 m prosto, ki je na olimpijskih igrah v Atenah 2004 osvojila bronasto odličje. Bil pa je tudi svetovni prvak na 100 m prosto leta 2005, naslov pa je ubranil tudi dve leti pozneje, ko si je zlato razdelil s Kanadčanom Brenton Haydnom.