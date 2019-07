Lazić je v minuli sezoni branil barve ljubljanske Petrol Olimpije, med letoma 2012 in 2016 je nastopal za mlajše selekcije Union Olimpije, bil pa je tudi član beograjskega Dynamica in Mege Bemax.

»Zadovoljni smo, da smo lahko igralski mozaik za novo sezono zaključili z igralcem takšnega kova. Aleksandar Lazić je mlad, gibčen in hiter košarkar. Takšen tip igralca je naši ekipi v preteklosti manjkal,« je ob podpisu pogodbe povedal trener Sixt Primorske Jurica Golemac.

S prihodom v Koper pa je kajpak zadovoljen tudi Aleksandar Lazić. »Izredno sem vesel, da sem se lahko pridružil tako ambiciozni sredini, kot je Sixt Primorska. V pretekli sezoni so v Kopru dokazali, da klub deluje vrhunsko v vseh pogledih. Želim si, da se čim prej vklopim v ekipo ter da zadovoljim pričakovanja navijačev, vodstva kluba in trenerja Jurice Golemca.«

S prihodom bosanskega reprezentanta so v koprskem prvoligašu sklenili igralski mozaik. V novi sezoni bodo Tigri igrali v petih tekmovanjih – ligi Nova KBM, pokalu Spar in slovenskem superpokal ter ligi Aba in regionalnem superpokalu.

Podobno kot v minuli sezoni, ko so Koprčani osvojili kar štiri lovorike, bo njihovo moštvo sestavljeno iz mešanice izkušenih ter mladih, obetavnih košarkarjev.

Za organizacijo igre bosta skrbela 22-letnika – Žan Mark Šiško in Nejc Barič, na branilskih položajih bodo igrali kapetan Alen Hodžić, Luka Vončina in Američan Stephen Holt. Na krilu bo moč najti najstarejšega posameznika ekipe – 34-letnega Američana Lancea Harrisa, Jakoba Čebaška in omenjeno zadnjo okrepitev Lazića. Pod obročem bodo ekipo zaokrožili Marjan Čakarun, ki trenutno brani barve hrvaške reprezentance na poletni ligi NBA, Marko Jagodić Kuridža (oba sta s klubom nedavno podaljšala sodelovanje za dve sezoni), Ivan Marinković ter slovenska reprezentanta Žiga Dimec in Jan Kosi.