Vlada imenovanje Damjanoviča in Jurančič Bratine predlaga, potem ko Majičeva in Pinoza 18. junija na tajnem glasovanju v DZ nista dobila potrebnih 46 glasov podpore - za imenovanje Majičeve je glasovalo 45 poslancev, proti jih je bilo 13, za imenovanje Pinoze pa prav tako 45 poslancev, proti jih je bilo 12.

Imenovana pa sta bila Gorazd Čibej in Dragan Kesič, oba s po 46 glasovi za in 12 proti.

Kot je danes povedal državni sekretar na ministrstvu za finance Metod Dragonja, se je finančni minister Andrej Bertoncelj, potem ko dva kandidata nista dobila potrebne podpore DZ, odločil, da ne bodo ponavljali javnega razpisa, ampak nova kandidata izbrali izmed tistih, ki so se prijavili na razpis.

Damjanovič in Jurančič Bratina izpolnjujeta vse strokovne kriterije in sta politično neizpostavljeni osebi, je dejal Dragonja in dodal, da je minister sledil predvsem kriteriju strokovne kompetentnosti.

Damjanovič je že sedaj v svetu ATVP ter je hkrati namestnik direktorja ATVP in vodja sektorja skladov na agenciji.

Jurančič Bratina je zaposlena na ATVP kot strokovna sodelavka, trenutno dela na področju izvajanja nadzora nad spoštovanjem zakona o trgu finančnih instrumentov.

Svet ATVP ima sicer pet članov. Predsednik sveta je po funkciji direktor ATVP Miloš Čas, ki je bil imenovan 31. marca 2015. Člani sveta so trenutno Damjanovič, Pinoza, Majičeva in Vesna Stanković Juričić, šestletni mandat jim poteče 14. julija letos.

Novi člani - Čibej in Kesič ter, če bosta imenovana, Damjanovič in Jurančič Bratina - bodo mandat nastopili 15. julija letos.