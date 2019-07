Demokrat Cuomo je ob podpisu dokumenta dejal, da zakon kongresu omogoča polno izpolnjevanje ustavnih dolžnosti, utrjuje demokratični sistem in zagotavlja, da ne bo nihče nad zakonom.

Trump je bil leta 2016 prvi predsedniški kandidat v sodobni zgodovini, ki ni hotel objaviti svojih davčnih podatkov. Še vedno trdi, da je pod revizijo in tega ne more storiti, čeprav revizija doslej za kaj takega ni bila ovira.

Namesto davčnih napovedi je Trump potem objavil dokument, na katerem je pisalo, da je zelo bogat. Kljub temu je bil izvoljen za predsednika ZDA in sedaj tudi to navaja kot razlog, da ne objavi davčnih napovedi.

Trumpov odvetnik Jay Sekulow je sporočil, da je newyorški zakon še en primer predsedniškega nadlegovanja, kar je izraz, ki ga je skoval sam Trump.

Kongresni demokrati so po letošnjem prevzemu večine v predstavniškem domu sprožili številne preiskave Trumpa in njegove vlade. Med drugim zahtevajo dostop do davčnih podatkov, ker sumijo, da je mešetaril z Rusi in drugimi tujimi interesi.

Finančni minister ZDA Steven Mnuchin je maja zavrnil predajo zveznih davčnih informacij, kongresni demokrati pa so vložili tožbo.