Proti 33-letnemu očetu iz Istre so policisti vložili kazensko ovadbo zaradi ogrožanja življenja otroka. Podobno je pričakovati tudi v primeru matere dečka. Za kazniva dejanja kršenja pravic otrok so na Hrvaškem predvidene tudi zaporne kazni od enega do osem let zapora.

Deklico naj bi iz avtomobila, ki je bil v četrtek v Rovinjskem selu parkiran na žgočem soncu v prvih popoldanskih urah, rešili v zadnjem trenutku. Priče so povedale, da naj bi oče svojo hčer v avtomobilu pustil zato, da je ne bi zbudil. Klimatske naprave ni pustil vklopljene, okna pa je zaprl, da v notranjost ne bi prihajal prah z bližnjega gradbišča. Nepremično deklico v vozilu so po dveh urah zagledali delavci in poklicali reševalce. Punčko so v nezavestnem stanju prepeljali v Rovinj najprej na urgenco, nato pa v bolnišnico. Dehidracija je bila smrtno nevarna, deklico so premestili v bolnišnico na Reki. Njeno stanje je tudi štiri dni po dogodku kritično. Puljski kriminalisti so očeta kazensko ovadili zaradi resnega ogrožanja zdravja otroka, so potrdili na puljski policijski upravi.

Deček z večkrat zlomljeno roko

Kazensko ovadbo omenjajo tudi v primeru domnevnega zanemarjanja in trpinčenja dveinpolletnega dečka iz Zagreba, ki ga je soseda v soboto zjutraj predala zdravnikom na kliniki za otroške bolezni. Deček je bil prestrašen in podhranjen, imel je zlomljeno roko. Zdravniki so ugotovili, da je na obeh rokah še več še ne popolnoma zaceljenih zlomov kosti. Menijo, da so bili zlomi posledica udarcev ali zvijanja rok in da niso bili medicinsko oskrbljeni. Našli so tudi številne podplutbe in brazgotine, za katere so prepričani, da so posledica ugašanja cigaret. Kljub številnim poškodbam je otrok v dobrem splošnem stanju, zagotavljajo zdravniki.

Zdravniki so sklenili, da so poškodbe posledica zanemarjanja in fizičnega trpinčenja, ter o svojih ugotovitvah obvestili policijo. Ta naj bi pridržala dečkovo mamo, mlajšo žensko, ki je bila na sezonskem delu v Pulju, sina pa je tačas zaupala svoji 19-letni prijateljici. V zagrebški socialni službi so prepričani, da gre za kaznivo dejanje. Zatrdili so, da bodo dečka najprej namestili v ustanovo za otroke brez starševske skrbi, potem pa bodo čim prej poiskali ustreznega skrbnika. Družina je po navedbah hrvaških medijev živela v slabih podnajemniških razmerah, za očeta pa ni bilo slišati. Po nekaterih neuradnih navedbah je umrl, po drugih je v zaporu. Mati bo v bolnišnico na obisk k otroku lahko prišla samo v spremstvu policije.