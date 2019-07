Dušan Zazijal je bil nekoč član gospodarske uprave Nadškofije Maribor, zastopnik nadškofijskega podjetja Gospodarstvo Rast in član nadzornega sveta holdinga Zvon Ena. Sodeč po teh referencah je nekoč igral pomembno vlogo v vodstvenem ustroju cerkvenega gospodarskega sistema.

Na Okrožno sodišče v Mariboru ga je povabila obramba Ljuba Pečeta, da bi kaj več povedal o družbi I. J. Storitve, nekdanji večinski lastnici Luke Zadar. Ko se je pred dobrim desetletjem razvedelo, da je to podjetje kupilo delnice luke, je Nadškofija Maribor objavila izjavo za javnost. Sporočila je, da s poslovanjem I. J. Storitev ni seznanjena, prav tako ji niso znani lastniški cilji I. J. Storitev. To ni bilo res. Danes vsi vpleteni prostodušno priznavajo, da so vedeli za poslovno povezanost nadškofije z I. J. Storitvami, ki so jo doživljali kot »projektno družbo« nadškofije. Le odgovornosti za sprejete poslovne odločitve noče prevzeti nihče.

Zazijal je na sodišču trdil, da je bil posredno obveščen o tem, da je Zvon Ena Holding dal večmilijonsko posojilo I. J. Storitvam (s katerim je kupila delnice Luke Zadar). »Nekdo mi je povedal, da s to družbo posluje in da želi opraviti posel,« je bil nekonkreten.

Za nakup luke izvedel iz časnika Po njegovih besedah so v nadškofiji dojemali I. J. Storitve kot del poslovnega sistema holdinga Zvon Ena. Zazijal je o tem podjetju vedel bore malo. Ni mu bilo znano, kdo je njen formalni lastnik. O tem, da je kupila Luko Zadar, je prebral v časopisu, je trdil. Pred sodni senat, ki mu predseduje sodnica Danila Dobčnik Šošterič, je nato stopila Bojana Žižek, nekdanja tajnica uprave Zvon Dva Holdinga, katere član je bil obtoženi Peče. Žižkova je danes zaposlena v Pečetovi odvetniški pisarni, pred leti pa je bila formalna lastnica I. J. Storitev. »Roza Kukovič Mlakar me je prosila, ali bi kupila delnice. Pristala sem, saj sem že opravljala operativna dela v družbi I. J. Storitve in sem poznala njeno poslovanje,« je razložila. Za vseh šest delnic I. J. Storitev je plačala šest evrov, torej evro za delnico. »Za šest evrov ste kupili družbo, ki je bila lastnica delnic Luke Zadar v vrednosti med 15 in 20 milijoni evrov?« se je začudil specializirani tožilec Iztok Krumpak. »Da. Je pa imela družba še višji kredit,« je odgovorila. »Kako je bil zavarovan ta kredit in kakšna je bila njegova ročnost?« je vrtal tožilec. »Ne vem,« mu je odgovorila Žižkova in dodala, da je bila družba po njeni oceni »mrtva«. I. J. Storitve je prodala leta 2013, ko sta bila oba Zvonova že v stečaju. Slamnati direktor je postal Jožef Tišlar, pokojni taksist, tedaj zaposlen v taksi družbi razvpitega Mariborčana Danijela Robnika. S to preprodajo se je začel manever, s katerim se je uspešno preprečilo, da bi delnice Luke Zadar pristale v stečajni masi Zvon Dva Holdinga. Žižkova je trdila, da jo je tedaj poklical nek moški in da so se sestali v baru v pritličju poslovne stavbe na Partizanski cesti, v kateri ima Peče odvetniško pisarno. Tišlar naj bi prišel v spremstvu moškega srednjih let, ki ga danes, kot je trdila priča, ne bi več prepoznala. Delnice je prodala po nakupni ceni šest evrov. Kupoprodajno pogodbo je sestavil Peče.