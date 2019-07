Živa Vidmar svojo pripoved o Rožni dolini, v kateri se je rodila in v njej preživela vse življenje, začne z nečim, kar se zdi kot koledar, a na drugi strani piše, da gre za spominski album. Na njem sta narisani cerkev na Rožniku in veverica s fračo, zraven pa je napisano »Srečanje pravih Rožnodolčanov«.

Na drugi strani odbor Društva veteranov Rožne doline Rožnodolkam in Rožnodolcem obljublja, da bodo v njem našli en delček »svojega nekdanjega otroškega obraza ter morda še neznan kamenček v mozaiku posebne, hudomušne zgodovine enega območja Ljubljane – Rožne doline«.

En delček je tudi spomin »na srečanje nekdanjih bosonogih fračarjev«, ki so se na Rožniku prvič zbrali oktobra 1979 in se pomerili v streljanju s fračo. Pravila so bila jasna: vsak fračar ima na voljo pet kamnov, velikost kamna pa ne sme biti večja od velikosti fižola. Vsak zadetek v figuro ali žarnico prinese eno točko. Največ žarnic je 26. oktobra pred 40 leti razbil Janez Uršič.

Poletni raj za mulce: Herzmansky kotla

»V Rožni dolini sta bili po drugi svetovni vojni dve društvi, prvo je bilo Olepševalno društvo Rožna dolina, ki je nastalo leta 1905, drugo pa je bilo Društvo veteranov Rožne doline,« pripoveduje Živa Vidmar. Pri veteranih so se večinoma zbirali moški, generacija, ki je vojno preživela v najstniških letih. Pozneje je to veteransko društvo zamrlo.

»Ampak imeli so predsednika, Emila Jankoviča, ki je zelo lepo risal, in v tem albumu so njegove slike. Meni je najljubša slika Glinščice, takrat smo se v njenih tolmunih še kopali. Temu na sliki se je reklo Herzmansky kotla, tam je bila vrtnarija in če si šel po poti od nje do Glinščice, si prišel do tolmuna,« se spominja Vidmarjeva.

Herzmansky vrtnarija obstaja še danes, tolmuna, ki se je imenoval po njih, pa ni več, Glinščica je danes ujeta v kanal. Tudi Habjanov bajer danes ni več to, kar je bil v časih njene mladosti. »Pozimi je bilo na njem drsališče, Habjan je vanj napeljal kar dva potoka,« pravi Vidmarjeva, potem pa so bajer opustili, odprli odtoke in ga začeli zasipavati. Zdaj naj bi na njem gradili luksuzne vila bloke.

»Pobje, ki so se drsali na Habjanovem bajerju, so bili iz delavskega naselja, Rožna dolina je bila namreč najprej delavsko naselje, ki je nastalo na morostu, na najbolj mokrih tleh,« pripoveduje Vidmarjeva. Potres leta 1895 je porušil večino najstarejših hiš v Ljubljani, kjer so delavci poceni stanovali, zato sta Janez Krek in Ignacij Žitnik ustanovila Slovensko delavsko stavbno društvo, ki je začelo zidati bivališča za svoje člane. Ker je kmalu zmanjkalo poceni zemljišč blizu Ljubljane, je društvo kupilo velike travnike med železnico in Večno potjo.