Potem ko so se letos v Ljubljani povišale cena enkratne vozovnice za mestne avtobuse, cena parkirnine v središču mesta ter položnice za grobnino, vodarino, ravnanje z odpadki in ogrevanje, je ljubljanski mestni svet danes potrdil še podražitev vrtcev. Glasovanje ni bilo soglasno, saj je proti povišanju cen glasovalo 14 svetnikov. »Za podražitev glede na javnofinančni položaj občine ni nobenega razloga,« menijo v svetniškem klubu SDS.

Starši vrtčevskih otrok bodo ne glede na svoj dohodkovni razred od 1. septembra plačevali okoli 14 odstotkov več kot doslej. Starši, ki za otroka iz prvega starostnega razreda zdaj plačujejo 145,99 evra in spadajo v peti dohodkovni razred (po podatkih občine je v ta razred uvrščenih največ staršev otrok), bodo po podražitvi plačevali dobrih 20 evrov več.

Urška Honzak je v imenu svetniškega kluba Levica opozorila: »Mladim družinam in tistim z nižjimi dohodki bo Mestna občina Ljubljana, če bo predlagani ukrep sprejet, povzročila še dodatne socialne stiske.« Meni, da bi občina lahko prevzela večje stroškovno breme na račun tega, da bi bile položnice za starše nižje. Mojco Sojer (NSi) pa je zanimalo, koliko je k povišanju cen vrtcev prispevalo dejstvo, da so se letos povišale nekatere javne storitve, kot so ogrevanje, vodarina in odvoz smeti.

Vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič je pojasnila, da je povišanje cen potrebno zaradi povišanja stroška plač zaposlenih v vrtcih, višjih materialnih stroškov in stroškov živil. Poudarila je, da Ljubljana cen vrtcev ni spreminjala od leta 2008, le leta 2012 naj bi napravili manjšo uskladitev cen materialnih stroškov. Na občini poudarjajo, da tudi s takšnimi cenami ljubljanski vrtci ne bodo med najdražjimi v državi. »Nas ne zanimajo primerjave z drugimi mesti, nas zanima Ljubljana,« je na to odvrnila Sojerjeva, ki je parafrazirala županove besede, ko mu svetniki ponujajo primerjave s tujimi mesti.