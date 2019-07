Vlada predsednika Donalda Trumpa je izpostavljena kritikam, da v zunanji politiki človekovim pravicam ne namenja več toliko pozornosti kot prej. Kritiki menijo, da je nova komisija orodje, da se zmanjša pomen pravic homoseksualcev in žensk glede umetne prekinitve nosečnosti.

Pompeo je ob najavi ustanovitve komisije dejal, da je zahtev po zaščiti pravic vse več in nekatere si prihajajo v nasprotje, sprožajo se tudi vprašanja, katere pravice si zaslužijo spoštovanje. Države naj bi bile zaradi tega zmedene glede svojih odgovornosti.

Komisija za neodtujljive pravice bo ponovno preučila najbolj osnovno vprašanje, kaj pomeni trditi, da nekaj je človekova pravica, je dejal Pompeo. Izrazil je upanje, da bo komisija zagotovila intelektualno oporo za »najbolj poglobljeno ponovno presojo neodtujljivih pravic« po splošni deklaraciji o človekovih pravicah.

Na potezo ameriškega državnega sekretarja se je že kritično odzvala nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International (AI). Trumpovo administracijo je obtožila, da spodkopava pravice posameznikov in odgovornost vlad.

»Ta administracija se je vse od inavguracije Trumpa dejavno trudila zanikati in ukiniti dolgoletno zaščito človekovih pravic,« je opozorila predstavnica AI ZDA Joanne Lin. »Če bi Trumpova administracija resnično želela podpreti pravice ljudi, bi uporabila globalni okvir, ki je že vzpostavljen,« je dejala.

Amnesty International ZDA sporoča, da gre za dodatno politizacijo človekovih pravic v poskusu napredovanja sovražnih politik proti ženskam in homoseksualcem. Odnos Trumpove vlade do človekovih pravic je doslej državam, kot so Savdska Arabija, Egipt, Brazilija in druge, pošiljal sporočilo, da naj bi bile določene zlorabe v redu.

Trumpova vlada tako kot vsaka republikanska v zadnjih desetletjih v okviru ZN aktivno dela proti pravici do splava in leta 2017 je odvzela sredstva za prebivalstveni sklad ZN zaradi domnevne podpore prisilnim splavom in sterilizacijam.

Aprila so ZDA skoraj dale veto na resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov za obsodbo spolnega nasilja v oboroženih spopadih, dokler se iz osnutka besedila ni umaknilo besedilo, ki je po mnenju Trumpove vlade pozivalo k splavu.

Lani so hoteli Američani odstraniti podporo spolnim in reproduktivnim pravicam žensk iz nekaj resolucij Generalne skupščine ZN, prav tako marca letos na zasedanju komisije za status žensk.