Zanimivo, Severno ligo in Salvinija prav nič ne skrbijo kilometrske opuščene vojašnice, ki jih je ob zahodni zeleni meji na stotine. Če kdo, bi jih ravno migranti lahko obnavljali, v zameno za bivanje in hrano. Celo toalete v opuščenih vojašnicah so v boljšem stanju kot v uradnih namestitvenih migrantskih centrih.

Glede na to, da nihče od Italijanov noče opravljati umazanih in težkih del, bi ravno lahko migranti rešili opustela degradirana vojaška območja, kjer bi lahko zidali nove stanovanjske soseske. V 65-milijonski prenaseljeni državi se nekaj tisoč migrantov ne pozna, gradbenih delavcev med Italijani skoraj ni več. Novih stanovanj in zaposlitvenih možnosti pa v Italiji ni na pretek.

Če kdo ogroža Italijo, so to korupcija, nepotizem in klientelizem.

Tomaž Švagelj, Štanjel