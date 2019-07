Nekaj manj kot sedemdeset tisoč gledalcev je na stadionu Maracana v Rio de Janeiru pospremilo brazilske nogometaše do končnega slavja na južnoameriškem nogometnem prvenstvu, prvega po dvanajstih letih. Veliko veselje po zadnjem žvižgu sodnika Tobarja je z igralci na igrišču delil tudi brazilski predsednik Jair Bolsonaro.

Gostitelji so od samega začetka prevladovali na igrišču in svojo premoč kronali v 15. minuti, ko je po podaji Gabriela Jesusa z desne strani v polno zadel Everton. Brazilci so napadali za drugi gol, a zadel je Peru. V 44. minuti je namreč v svojem kazenskem prostoru z roko igral brazilski branilec Thiago Silva, glavni sodnik pa je odločno pokazal na enajstmetrovko. Paolo Guerrero je izid brez težav izenačil. Domačini so na odmor vseeno odšli s prednostjo, v sodnikovem dodatku je po lepi podaji Arthurja zadel Gabriel Jesus. Napadalec Manchester Cityja si je v 70. minuti privoščil neumnost. Za nepotrebni prekršek je prejel drugi rumeni karton in moral je zapustiti igrišče. Peru je za kratek čas pritisnil proti vratom Beckerja, a brez uspeha. So pa zato tretji gol dosegli Brazilci. V 87. minuti je Carlos Zambrano podrl prodirajočega Evertona in čilski sodnik je znova pokazal na belo piko. Zadel je rezervist Richarlison in se tako na najboljši možen način vrnil v izbrano vrsto, potem ko je med prvenstvom prebolel mumps.

»Pošteno je, da so Brazilci zmagali. Imeli smo aktiven rezultat, a drugi gol nas je povsem presekal. Če pozabim na bolečino ob porazu, mislim, da smo na pravi poti,« je bil realen perujski selektor Ricardo Gareca. Njegov kolega na drugi strani Tite je bil iskreno zadovoljen: »Z današnjim dnem sem zares postal trener te reprezentance v največjem templju nogometa. Vse te sreče, ki jo doživljamo, se ne da opisati z besedami.« Da so Brazilci na domačem prvenstvu res blesteli, pove tudi razdelitev končnih nagrad. Everton si je skupaj z Guerrerom razdelil nagrado za najboljšega strelca, najboljši vratar turnirja je postal Allison Becker, nagrada za najboljšega igralca prvenstva pa je romala v roke brazilskega branilca Danija Alvesa.