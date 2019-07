Nekatere od kandidatov so še pozvali, da do razgovora dostavijo manjkajoča dokazila. Razpisna komisija pa ocenjuje, da so prijave kakovostne, saj se je na razpis prijavilo tudi več kandidatov z izkušnjami z vodenjem javnih zdravstvenih zavodov.

Člani sveta zavoda bodo s kandidati razgovor opravili v četrtek, nato bo predvidoma ob 18. uri izjavo za medije dal predsednik sveta zavoda Jože Golobič.

K odločitvi sveta zavoda glede imenovanje generalnega direktorja mora soglasje podati še minister za zdravje Aleš Šabeder, sicer nekdanji generalni direktor UKC Ljubljana. Ravno zaradi njegovega odhoda na čelo zdravstvenega resorja največja zdravstvena ustanova išče novo vodstvo s polnim mandatom.

Kot v. d. generalnega direktorja zavod od začetka aprila vodi Teodor Žepič, ki je lani prevzel poslovno vodenje pediatrične klinike. Že pred časom je nakazal, da gre njegov razmislek v smeri prijave na razpis.

Po do zdaj znanih informacijah sta se na razpis prijavila nekdanja predsednica zdravniške zbornice Gordana Kalan Živčec in nekdanji župan občine Dobrepolje Janez Pavlin.

Mandat traja štiri leta, generalni direktor pa je po poteku mandatne dobe lahko znova imenovan na ta položaj.

Pretekle izkušnje sicer kažejo, da vodenje UKC Ljubljana ni lahka naloga. Generalni direktorji so se menjavali precej pogosto. Žepič je 14. človek na čelu UKC in sedmi v zadnjih desetih letih.