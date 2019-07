Zagrebška etapa Grand Chess Toura je tudi slovenskim šahovskim sladokuscem prinesla redko priložnost, da vidijo največje virtuoze šahovnice v živo. Videli smo enega od najmočnejših turnirjev vseh časov, vsekakor pa najmočnejšega doslej pri udeležbi dvanajstih igralcev. Kakovostnih in bojevitih partij je bilo na pretek, 19 odločenih partij od skupno 66 pa je na tej ravni številka, kot si je lahko le želimo. Z izjemo januarskega Wijk aan Zeeja so vrhunski turnirji z več kot desetimi igralci danes prava redkost in jasno je bilo, da daljši turnir še povečuje možnosti za zmago svetovnega prvaka, ki zadnje mesece kar pometa s konkurenco. Magnus je na koncu potrdil pričakovanja: v drugi polovici turnirja je dosegel štiri od svojih petih zmag in končal točko pred Wesleyem Sojem, kar dve pa pred Fabianom Caruano in Levonom Aronjanom.

Zagreb je šampion zapustil bogatejši za 90 tisoč dolarjev, velja pa spomniti, da je potreboval šest krogov, da je dohitel Jana Nepomnjašija, ki je popestril turnir. Žal je Rus v zadnjih krogih popustil in ostal pri polovici mogočih točk, a je jasno, da je najboljše še pred njim. Poleg Carlsena se lahko veseli So; 25-letni naturalizirani Američan se po dveh sušnih letih vrača v vrh in je že četrti igralec sveta. Tudi Armenec Aronjan, še tretji igralec brez poraza, je lahko zadovoljen z vrnitvijo med deseterico. Še pred nekaj leti je bil edini, ki je kalil Norvežanov mir na vrhu. Vse dlje od vrha pa so Vishy Anand, ki se pri 49 letih vse težje bori z dvakrat mlajšimi, Šahrijar Mamedjarov, ki je očitno izgubil lanski notranji mir, in Hikaru Nakamura, ki je bil tokrat zadnji.

Carlsen še naprej piše zgodovino: z zaključno zmago nad tokrat brezbarvnim Maximom Vachier - Lagravom je izenačil svoj ratinški rekord iz leta 2014. Trenutno je pri 2882 točkah in spet so glasna ugibanja, ali lahko »prebije« mejo 2900 točk. Zbral je že neverjetnih 64 točk prednosti pred prvim zasledovalcem Caruano. Po njunem novembrskem dvoboju je razlika znašala pičle tri točke, torej manj kot pol šahovske točke. Norvežan, ki je takrat tesno obranil naslov svetovnega prvaka, odtlej ne pozna neuspeha. Zdaj je bolj jasno, kaj vse je ostalo v dvoboju pod površino, izkupiček izzivalca – dvanajst remijev – pa je dosežek, vreden le občudovanja. Magnus, ki ne mara spanja na lovorikah, bo naredil vse, da pusti še globljo sled v šahovski zgodovini. Po številu mesecev na prvem mestu svetovne lestvice je pred njim le še Gari Kasparov, prav tako po zaporednih turnirskih zmagah. Gari jih ima deset, Magnus je trenutno pri osmih. Vse bolj diši po Bobbyju Fischerju iz leta 1971.