Po Erjavčevih ocenah je bila današnja razprava na organih stranke konstruktivna, šla pa je v smeri cilja, da bi po lanskih državnozborskih in lokalnih volitvah ter letošnjih volitvah v Evropski parlament stranko okrepili.

O kongresu se je govorilo že po državnozborskih volitvah, ko je stranka v primerjavi z mandatom pred tem precej izgubila in v DZ dobila pet poslancev. Erjavec je danes spomnil, da je tedaj ponudil svoj odstop, a ga je svet stranke z veliko večino zavrnil, in zato po njegovih ocenah ni bilo potrebe, da bi že tedaj imeli izredni kongres. Odločili so se, da se bodo pripravljali na lokalne volitve in volitve v Evropski parlament, po katerih pa ni nobenega razloga, da bi zavlačevali s kongresom, je dejal Erjavec.

Na vprašanje, kdo je zdaj sprožil razpravo o sklicu izrednega kongresa, je Erjavec odgovoril, da so imeli minuli teden sejo vodstva stranke, pa tudi sam je ocenil, da bi bilo dobro, da skličejo kongres. Predvsem zato, da pogledajo, ali je treba osvežiti program in statutarna pravila, ki so v DeSUS zastarela, ter preverijo, »kakšno zaupanje imam med članstvom kot predsednik stranke«.

»17. januarja je za vse tiste, ki to želijo, odprta pot, da tudi kandidirajo za predsednika DeSUS,« je povedal dolgoletni predsednik stranke in dodal, da bo odločitev o svoji kandidaturi sporočil pravočasno.