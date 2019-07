Minister za kulturo Zoran Poznič je direktorici Slovenske filharmonije Marjetici Mahne v teh dneh ponudil možnost častnega odstopa, če do njega ne pride, pa bo uradno sprožil postopek razrešitve. »Ta informacija drži in je od ministra do mene prišla kot strela z jasnega,« nam je danes po telefonu potrdila direktorica. »Ne vem, čemu naj 'častno' odstopim, ker nisem sprejela nobene poslovne odločitve, zaradi katere bi morala odstopiti. Zato bom njegov predlog danes tudi uradno zavrnila. Temu bo verjetno sledil predlog za mojo razrešitev.«

Pritiski na ministra? Mahnetova pravi, da jo je minister poklical »z danes na jutri«, glede na njegovo naklonjenost in razumevanje položaja na marčevskem spoznavnem sestanku pa je mislila, da jo vabi na konstruktiven pogovor na temo delovanja javnega zavoda, sploh glede na to, da se dogodki odvijajo v pozitivno smer in da tudi prodaja abonmajev narašča. Ministrov argument za njeno razrešitev naj bi bil, da ima Slovenska filharmonija 210.000 evrov izgube, kar pa ne drži popolnoma. »Imeli smo 39.000 evrov izgube. Minister svoje odločitve ni podprl z verodostojnimi podatki in argumenti; za primanjkljaj, ki predstavlja 0,6 odstotka letnega proračuna SF, ve že od nastopa svoje funkcije, saj smo ga s tem osebno seznanili. Takrat je bil glede tega razumevajoč, zdaj pa očitno nekdo pritiska nanj,« si razlaga Mahnetova. Občutek ima, da se z njeno razrešitvijo zelo mudi.