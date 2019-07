Na inštitutu so naključno izbrali 15 taksi podjetij, štiri taksije pa so izbrali sproti na parkiriščih. Večina voznikov je bila prijaznih, med vožnjo so se radi ukvarjali s klici ali prebiranjem sporočil na telefonu, sicer pa so vozili dokaj po pravilih, so zapisali na inštitutu.

Med taksiji na klic so bile sicer cene precej podobne. Kot so zapisali izvajalci ocenjevanja, je treba večinoma za kilometer vožnje odšteti nekaj manj kot evro, k temu je treba prišteti še približno evro za štartnino. »Kot žafran so dragi prevozi s taksijem ob Obali. Večina taksistov namreč zaračunava fiksnih osem evrov za prevoz do treh kilometrov, nato pa po prevoženi razdalji,« so izpostavili.

V štirih primerih (ljubljanska in mariborska železniška postaja, ljubljanski klinični center in letališče Brnik), je bila vožnja, ko so ocenjevalci sedli v prvi taksi, ki je že čakal na postajališču, bistveno dražja. Cena za prevožen kilometer je bila več kot dvakrat višja kot pri taksijih, naročenih po telefonu, so opozorili.

»Že zelo kratka vožnja, denimo od mariborske železniške postaje do avtobusne postaje (400 metrov) vas bo lahko stala štiri evre, vožnja z letališča Brnik do Ljubljane pa 48 evrov. Za primerjavo povejmo, da smo za pot do letališča Brnik s taksijem na klic odšteli konkretnih 13 evrov manj,« so zapisali na inštitutu.

Potnikom svetujejo, naj se pred izbiro prepričajo o ceni in o tem, kako dolgo bo treba čakati. »Če mesta ne poznate, preverite, kakšna je razdalja do cilja. Taksisti vam ne bodo odrekli le nekaj sto metrov dolge vožnje, ki jo bodo tudi pošteno zaračunali. Bolje je, da jo opravite peš,« so izpostavili v inštitutu.

Omenjeni inštitut je ocenjevanje izvedel v okviru koncesije za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev. Ocenjevanje je sofinanciralo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.