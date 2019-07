»Vsebine zahtevkov v tej fazi ne komentiramo, ker je postopek v teku. Odločitev o prejetih zahtevkih za revizijo bomo sprejeli do 12. julija,« so pojasnili v upravljavcu avtocest. Kot so dodali, v tem trenutku ni mogoče napovedati, za koliko časa bosta vložena zahtevka za revizijo podaljšala postopek izbire izvajalca del. »Naš cilj ostaja čim prej priti do izvajalca in ga uvesti v delo še letos,« so dodali.

Dars se je pri oddaji posla odločil za postopek s pogajanji, kar mu omogoča zakon o javnem naročanju. »Postopek je bil izbran ob predpostavki, da hitreje pridemo do sklenitve pogodbe. Nov razpis po odprtem postopku bi bil dolgotrajnejši, saj bi ga začeli popolnoma od začetka, možnost pritožb pa ne bi bila nič manjša,« so pojasnili.

Dars je sicer lani za izvajalca del že izbral turško podjetje Cengiz, ki je z 89,3 milijona evrov podal za najmanj 15 milijonov evrov cenejšo ponudbo od ostalih osmih ponudnikov, a se je postopek zaradi pritožb neizbranih ponudnikov znašel na državni revizijski komisiji. Ta je konec novembra odločila, da je izbrana Cengizova ponudba zaradi sprememb v času samega postopka nedopustna in je odločitev o oddaji javnega naročila razveljavila.

Dars se je nato odločil postopek izpeljati s pogajanji s šestimi ponudniki, za katere je strokovna komisija ugotovila, da so dokazali usposobljenost, in da zanje ne obstajajo razlogi za izključitev. Zoper odločitev Darsa, da izvajalca izberejo s pogajanji, sta se februarja pritožili družbi Kolektor CPG in GGD, a je Državna revizijska komisija oba revizijska zahtevka zavrnila kot neutemeljena.

K oddaji ponudb so sicer v Darsu poleg turškega Cengiza in GGD v sodelovanju s češkim Metrostavom (njihova osnovna ponudba po poročanju Dnevnika znaša 104,4 milijona) pozvali še podjetja Implenia Österreich v konzorciju z Implenia Švica in CGP Novo mesto (114,8 milijona evrov), Kolektor CGP z Rikom in turškim Yapi Merkezijem (109,4 milijona), sarajevski Euroasfalt s Cestnim podjetjem Ptuj (106,3 milijona) ter grški J&P Avax (vredna 115 milijonov evrov).