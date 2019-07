Južnokorejec sledil staršem in dezertiral v Severno Korejo

Sin nekdanjega južnokorejskega zunanjega ministra je dezertiral v Severno Korejo in tako sledil svojemu očetu in materi, ki sta na sever zbežala v 80. letih prejšnjega stoletja, so poročali severnokorejski mediji. S svojim begom v Severno Korejo je moški po lastnih besedah izpolnil željo svojih staršev.