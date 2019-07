Gosenice (v Sloveniji poznane pod imenom Hrastov sprevodni prelec), ki gnezdijo v hrastovih deblih, so v gozdovih Srednje Evrope prisotne že od nekdaj. Navadno jih dovoljšnjo količino za primerno naravno ravnovesje zaužijejo lokalni plenilci, predvsem ptice. Nedavno preseljevanje v severnejše evropske države (kot na primer na Nizozemsko in dele Nemčije) zaradi posledic globalnega segrevanja pa je povzročilo, da se je številka njihove populacije prevesila v milijone, katerim niso kos niti ptice.

Gosenic strup skrivajo v ščetinah. Vsaka gosenica jih na svojem telesu nosi do 700.000, slednje pa raznaša veter. Lahko povzročijo izpuščaje, kašljanje, razne alergijske reakcije ali draženje pri vdihavanju in dotiku.

V Nemčiji več ljudi in otrok pripeljanih v bolnišnico

Gosenice gnezdijo na hrastovih drevesih, se z njihovimi listi prehranjujejo in se širijo zelo intenzivno. Navadno se jih v drevesno deblo na enem koncu zabubi več. Gnezda, ki so včasih velika tudi več kot meter, so za dotik preveč strupena.

Britanski Guardian poroča, da so se določeni deli Nemčije zaradi porasta gosenic povsem zaustavili. Zaradi iztrebljanja so se zaprli bazeni, restavracije, parki in celo deli avtocest. Devet otrok v mestu Mülheim je bilo zaradi težav z dihali in izpuščajev hospitaliziranih, šest ljudi v mestu Münster pa so morali operirati, po tem ko so strupene ščetine ujeli v oči.