Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacijo (WHO) se je z ebolo v državi okužilo okoli 2400 ljudi, za boleznijo pa je umrlo 1606 ljudi.

Britanski sekretar Rory Stewart je v Kongu na dvodnevnem obisku, kjer obiskuje zdravstvene centre, žrtve bolezni in z oblastmi poskuša najti rešitve, kako epidemijo spraviti pod nadzor. Razne oborožene skupine so med drugim izvedle manjše napade na zdravstvene delavce, po poročanju voditeljev raznih manjših skupnosti pa do prihoda delavcev Združenih narodov obstaja odpor predvsem v tistih oddaljenih predelih, kjer so bila že desetletja prej prisotne lažje ozdravljive bolezni, kot na primer kolera in ošpice, pa nihče ni pristopil na pomoč.

V vzhodnih provincah DR Kongo, kjer je žarišče bolezni, so proti virusu cepili že skoraj 141.000 ljudi. A sredstev na razpolago je vse manj. Od evropskih držav je na primer Francija prispevala zgolj milijon dolarjev, več kot polovico pa so pokrile ZDA in Velika Britanija.