Policisti so bili o pretepu v gostinskem lokalu v Portorožu obveščeni v soboto v jutranjih urah. Po prihodu so ugotovili, da so bili v pretep udeleženi več gostov lokala in varnostniki zasebnega varovanja, ki so v lokalu opravljali varovanje. Pretep so nadaljevali tudi na cesti pred lokalom. Pri tem je bila hudo telesno poškodovana ena oseba, najmanj ena pa lažje. Zaradi storitve kaznivih dejanj nasilništva, hude telesne poškodbe in lahke telesne poškodbe so policisti zoper več oseb podali kazenske ovadbe.

O pretepu v gostinskem lokalu v San Simonu v Izoli so bili policisti obveščeni v nedeljo malo po polnoči. Po prihodu so ugotovili, da sta se sprla 36-letni Slovenec s stalnim prebivališčem v tujini in 26-letnik iz Maribora. Slednji je 36-letnika po prepiru udaril s kozarcem po glavi in ga pri tem lažje poškodoval. Ko sta poškodovani in njegova partnerka odšla iz lokala, je 26-letnik izza pasu potegnil še pištolo in dvakrat ustrelil v zrak. Policisti so mu odvzeli prostost, zoper njega pa podali kazensko ovadbo zaradi nasilništva in povzročitev splošne nevarnosti.