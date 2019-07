Epsteina je leta 2007 na Floridi preganjalo zvezno tožilstvo in je pripravilo zajetno, 53 strani dolgo obtožnico spolne zlorabe mladoletnic, zaradi česar je Epsteinu grozil dosmrtni zapor. Takratni zvezni tožilec na Floridi Alexander Acosta je iz še vedno ne dovolj pojasnjenih razlogov odstopil od obtožnice.

Primer je Acosta predal državnim tožilcem, ki so se z Epsteinom dogovorili za priznanje nagovarjanja ene 16-letnice k prostituciji, čeprav je imel redne spolne odnose z več deset mladoletnicami, med katerimi je bila najmlajša stara 14 let.

Epstein je bil nekoč dober prijatelj nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona in tudi Donalda Trumpa in žrtve ter njihovi odvetniki so prepričani, da je šlo pri nizki kazni za umazano politično igro. Epstein je bil v zaporu le čez noč, šest dni na teden pa je šel lahko v svojo pisarno delat za 12 ur.

Moral se je tudi registrirati kot spolni prekrškar, vendar pod milejšimi pogoji, kot velja sicer za takšne primere. Postopanje Acoste sedaj preiskuje Urad za poklicno odgovornost znotraj zveznega pravosodnega ministrstva.

Odvetnik žrtev: Z denarjem si je kupil več kot desetletje odloga

Odvetnik Paul Cassell, ki zastopa Epsteinove žrtve, je za Washington Post dejal, da aretacija potrjuje, da bi ga morali zvezni tožilci obtožiti že pred 12 leti. »Z denarjem si je kupil več kot desetletje odloga, vendar na srečo pravice ni mogel odložiti za vedno,« je dejal Cassell.

Njegove stranke so že obtožile Acosto, da jih leta 2007 sploh ni obvestil o tem, da je odstopil od primera in ga dal državnim tožilcem Floride. Zvezno sodišče na Floridi jim je februarja letos ugodilo in ugotovilo, da je Acosta kršil zvezni zakon o pravicah žrtev zločinov, ker 30 žrtvam ni povedal o odstopu od pregona in predaji zadeve državnemu tožilstvu Floride.

Acosta je marca 2017 pred potrditvijo na položaj ministra za delo v kongresu povedal, da je primer predal državnim tožilcem, ker je hotel zagotoviti, da bo Epstein šel v zapor. Menda je dvomil v to, da bo zmagal in dosegel obsodbo.

»Epstein je dobil patetično nizko kazen, čeprav si njegove žrtve zaslužijo pravico. Pravica ne sme biti odvisna od velikosti bančnega računa,« je izjavil republikanski senator iz Nebraske Ben Sasse.

Uvodoma ni bilo jasno, česa je Epstein sedaj obtožen, vendar pa nova obtožnica ne sme vsebovati iste žrtve kot v primeru leta 2008, ker je bil za to že kaznovan, čeprav zelo milo.

Epstein je od leta 1999 do leta 2007 spolno občeval z mladoletnicami, ki so mu jih priskrbele podrejene uslužbenke, kasneje pa tudi mladoletnice, s katerimi je že imel spolne odnose. Zalomilo se je pri 14-letnici, ki ga je prijavila policiji in preiskava je odkrila okrog 30 podobnih žrtev.