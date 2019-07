Včeraj okoli 17.30 je ob cesti na izvozu Vogrsko voznike ustavljal okrvavljen moški in prosil za pomoč. Drugi moški je sedel v taksiju. Prizor sta dva občana sporočila policistom policijske postaje Nova Gorica, ki so nemudoma intervenirali na kraju. Moški, ki je bil poškodovan in krvavel po vratu, je bil taksist, v njegovem vozilu pa je sedel domnevno iraški državljan, vendar se njegovi osebni podatki, izvor in njegov status v državah EU še preverjajo. Ta je pred tem z nožem napadel in poškodoval taksista.

Policista sta poklicala reševalno vozilo, da bi oskrbeli ranjenca, sama pa pristopila k osumljencu kaznivega dejanja in ga pozvala, naj izstopi iz vozila ter se uleže na tla. Ker sta ocenila, da gre za nevaren postopek, sta prijela tudi za pištolo. Osumljenec se je na pozive v angleškem jeziku odzval z grožnjami, ko je izstopil iz vozila, pa je z nožem v roki stekel proti enemu od policistov. Policist je tedaj izstrelil opozorilni strel v zrak, kar pa ni prepričalo napadalca, da preneha z ravnanjem. Zaradi odvrnitve od napada je policist Iračana nato ustrelil v spodnji del noge, so sporočili s policijske uprave Nova Gorica.

Moškemu sta policista nato odvzela nož, odpeljali pa so ga v šempetrsko bolnišnico, kjer je ostal v zdravniški oskrbi in pod policijskim nadzorom. Zoper njega je bilo odrejeno pridržanje. Napadeni policist se je v intervenciji lažje telesno poškodoval, tako da je bila tudi njemu nudena zdravniška oskrba. Podatka o razlogu, zakaj je tujec napadel taksista oziroma zakaj je prišlo do spora, ki je vodil v napad z nožem, za zdaj še nimamo.