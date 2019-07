Brazilija je po letih 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 in 2007 tudi letos postala najboljša na južnoameriški celini. Če so Brazilci, prvi favoriti prvenstva, v skupinskem delu današnjega tekmeca premagali kar s 5:0, so imeli tokrat nekoliko težje delo, a se na koncu kljub odsotnosti poškodovanega Williana (in že prej prvega zvezdnika Neymarja) veselili s svojimi navijači. Peru je na drugi strani na zadnjih 20 tekmah proti Brazilcem doživel 14. poraz ob zgolj eni zmagi in petih remijih.

Brazilci so svoje navijače hitro razveselili, saj je v 15. minuti zadel krilni igralec Gremia Everton, po podaji Gabriela Jesusa z desne strani je dosegel svoj tretji gol na prvenstvu ter se prebil na vrh lestvice strelcev.

V 24. minuti je bil le malo premalo natančen Phlippe Coutinho, v 36. pa z glavo Roberto Firmino. V 44. minuti pa so do svojega trenutka prišli tudi Perujci, Thiago Silva je v kazenskem prostoru igral z roko, tako da je sledila najstrožja kazen. To je zanesljivo izvedel Paolo Guerrero. Tudi zanj je bil to tretji zadetek na turnirju, po drugi strani pa sploh prvi v brazilski mreži na tem prvenstvu.

Toda v sodniškem dodatku prvega dela so Brazilci spet povedli, po lepi akciji je z roba kazenskega prostora zadel Jesus. V 51. minuti je malo manjkalo do povišanja vodstva po novem Coutinhovem poskusu, v 57. pa po Firminovem.

V 70. minuti pa so Brazilci doživeli hud udarec, saj je po drugem rumenem kartonu moral iz igre Jesus. Takoj zatem so si Perujci, prvaki v letih 1939 in 1975, priigrali nevarna strela prek Miguela Trauca in Edisona Floresa, a je ostalo pri prednosti gostiteljev prvenstva.

V 87. minuti pa so Brazilci prišli do najstrožje kazni, ko je prodirajočega Evertona z naletom ustavil Carlos Zambrano. Za strel z bele pike se je odločil Richarlison in v 90. minuti poskrbel za končni izid.

Že v soboto si je tretje mesto zagotovila Argentina z zmago z 2:1 proti prejšnjemu prvaku Čilu. Od petega do 12. mesta pa si sledijo Kolumbija, Urugvaj, Venezuela, Paragvaj, Japonska, Katar, Ekvador in Bolivija.

To je bila sicer 46. izvedba južnoameriškega prvenstva in zadnja v lihih letih, od leta 2020 bo namreč v istih letih kot podobna velika tekmovanja, denimo evropsko prvenstvo.