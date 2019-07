Izstavljanje računa za zategnjeni pas

Včeraj je minilo skoraj natanko štiri leta od dneva, ko so na osrednjem atenskem trgu Sintagma odmevale pesmi in vihrale zastave v pozdrav nepričakovanemu referendumskemu rezultatu. Več kot 60 odstotkov Grkov, precej več od vseh napovedi, je premierju levičarske Sirize Aleksisu Ciprasu podelilo mandat, da se postavi po robu zloglasni trojki in izposluje manj drastične posojilne pogoje za državo sredi finančne krize, zaradi katere so prav ob referendumu celo zaprli banke.