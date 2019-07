Če ne bo spet prišlo do neljubih dogodkov, ko je pred dvema letoma Mednarodna odbojkarska zveza oškodovala slovensko reprezentanco in ji s spremembo tekmovanja onemogočila nastop v elitni konkurenci svetovne odbojke, bo Slovenija naslednje leto igrala v ligi narodov. Svojo dolgoletno željo je izpolnila z zmago na domačem kvalifikacijskem turnirju oziroma pokalu challenger, na katerem je premagala vse tekmece. V finalu zelo solidno Kubo, ki proti motiviranemu tekmecu, ta je bil trdno odločen, da priložnosti ne bo zapravil, ni imela realnih možnosti.

Slovenci so v finalu pokazali najboljšo igro na turnirju. Zavedali so se, da v zadnji tekmi ne smejo zapraviti tistega, za kar so dalj časa garali. Uvodno živčnost so hitro prebrodili, ko je bilo treba, so pokazali, da je njihova posamična vrednost višja od tekmečeve, čeprav tudi mladi Kubanci niso od muh. Dobro so se upirali, toda na koncu so morali priznati, da jih je zasluženo premagala boljša reprezentanca.

Tudi v obračunu s Kubanci se je ponavljala z zgodba s tekem proti Turčiji in Belorusiji. Slovenci so v prvem nizu mučili, a za razliko od omenjenih tokrat niz vendarle rešili v svojo korist. Največ zaslug za to ima Klemen Čebulj, ki ni samo zbiral točke v napadu, odlično serviral, ampak se je izkazal tudi s bloki. In to v odločilnih trenutkih. Gosti so namreč imeli zaključno žogo, vodili so s 24:23, nato je s prvim tempom izenačil Alen Pajenk, Čebulj, v prvem nizu je dosegel osem točk, pa je za vodstvo z 1:0 poskrbel z dvema zaporednima blokoma.

Slovenci so v prvem nizu zelo dobro sprejemali začetne udarce, bili zanesljivi v napadu, manjkali pa so prodorni servisi, ki bi omogočali lažje delo blokerjem. A te so prišli v drugem nizu, najprej, ko je bil za servisno črto Tonček Štern, takrat je Slovenija povedla z 11:7, nato pa je serijo dobrih udarcev pokazal še kapetan Tine Urnaut. Po njegovem asu je Slovenija povedla s 16:12, takoj za tem so Kubanci storili še napako in razlika je bila pet točk.

A tekmec je na vse to odgovarjal, dokazoval, da se ne bo kar tako predal. Pri izidu 19:18 je gostiteljem še dihal za ovratnik, nato pa je Tonček Štern z odličnim servisom in točko v napadu prednost povišal na tri točke. Za mirno končnico pa je poskrbel Čebulj, tudi njemu je uspel as za 23:19, kar se je izkazalo za dovolj, da je Slovenija povedla z 2:0.

Še boljša je bila slovenska igra na začetku tretjega niza. Postopoma so višali prednost, videti je bilo, da so se povsem sprostili. Svoje so dodali še ves čas glasni navijači, ki jih izbranci Alberta Giulianija enostavno niso mogli razočarati. Ko je Pajenk dosegel blok za 15:10, je bilo videti, da se odpor Kubancev končuje, a ni bilo tako. Prišli so še na dve točki zaostanka, več pa jim ni uspelo.