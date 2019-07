Premier je občino obiskal skupaj z generalnim konzulom Republike Slovenije v Trstu Vojkom Volkom. V prostorih občine Števerjan so se srečali z županjo, občinskimi svetniki in drugimi uslužbenci Občine.

Županja je predstavila občino ter delovanje njene uprave, posebej pa je poudarila, da je bila občina pred nekaj leti deležna deželne reforme krajevnih uprav, pri čemer pa ni sodelovala, kar se je izkazalo za pravilno odločitev, so v sporočilu za javnost še zapisali na Uradu vlade za komuniciranje (Ukom).

Na občini so ponosni tudi na čezmejno sodelovanje in povezovanje s slovensko stranjo Brd pri kandidaturi za vpis na poskusni seznam Unesca. V pogovoru je premier pozval k nadaljnjemu povezovanju z domovino, pri tem pa obljubil tudi svojo podporo, da se »bo njihova slovenska beseda slišala in da se bodo čutili sprejete in slišane«.

Šarec se je tekom dneva udeležil tudi sklepnega dela 49. festivala narodno-zabavne glasbe Števerjan 2019.