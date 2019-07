Slovenija je letos prvič gostila balkansko prvenstvo v dresurnem jahanju, organizirala pa ga je Konjeniška zveza Slovenije v sodelovanju s Konjeniškim klubom Stožice Ljubljana in Kobilarno Lipica. Na najpomembnejšem letošnjem tekmovanju v Lipici je nastopilo 53 tekmovalk iz šestih držav: Bolgarije, Hrvaške, Grčije, Romunije, Turčije in Slovenije.

Prva dama slovenske ekipe Birgit Fabris Sauer je v članski kategoriji v treh dneh s kobilo Rio osvojila tri kolajne, vse srebrnega leska. Po petkovem in sobotnem drugem mestu je danes enak uspeh dosegla v finalu prostega programa z glasbo. »Ria je zares dobro sodelovala z menoj, čutila sem jo optimalno, zato ji lahko rečem le hvala. Nanjo sem zelo ponosna, ker tudi v najbolj napornih dneh daje vse od sebe. Prav tako sem ponosna na celotno slovensko ekipo, tudi na mlajše tekmovalke. Vse smo se odrezale zelo dobro. Zelo dobro delamo skupaj in se povezujemo, dosegle pa smo tudi odlične rezultate,« je ocenila Birgit Fabris Sauer, ki je pred dvema letoma osvojila naslov balkanske prvakinje v Zagrebu. Njen današnji uspeh je z bronom dopolnila Urša Vadnjal s konjem Cupidom, ki je bila dan prej prav tako tretja. Med članicami je bila najuspešnejša Grkinja Angela Sklavounos (v Lipici je pred 12 leti nastopila na prvem mednarodnem turnirju CDI), ki je postala trikratna prvakinja Balkana.

Slovenska mladinska reprezentanca je že prvi tekmovalni dan v petek poskrbela za Zdravljico, potem ko je osvojila zlato kolajno v ekipni konkurenci po zaslugi Brine Mihevc (Jabberwocky Chippendale), Taše Rojko (Hexy Hit), Jane Ušen (Felix Boy) in Ule Kos (Cinar-Tar). Komaj 15-letna Brina Mihevc, ki se s konjeništvom ukvarja že osem let, je bila poleg tega druga v posamični razvrstitvi: »Doma sem sicer iz Ljubljane, a od letos treniram v Gradcu. Vsaj trikrat na tededn odhajam v Avstrijo, kjer jaham dva konja.«

Med mladimi jahačicami je tri zmage nanizala Ines Fridau Tivadar s konjem Desto. Njen uspeh je še toliko večji, ker je bil to zanjo šele drugi turnir po triletnem premoru zaradi poškodbe. »Ni besed, s katerimi bi lahko opisala vse, kar se je dogajalo v Lipici. To je neverjetno. To je tudi več, kot bi si lahko želela,« je bila navdušena Ines Fridau Tivadar, ki prav tako trenira v Gradcu. V kategoriji otrok se je Lucija Mramor v petek in soboto veselila prvega in drugega mesta, danes pa ni nastopila zaradi poškodbe njene kobile Dulinde.