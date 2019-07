Zaradi različnih pogledov ministrstva za gospodarstvo in ministrstva za okolje na zakonodajo proizvajalci na slovenskem trgu še vedno nemoteno prodajajo peči za centralno ogrevanje gospodinjstev, ki jih ni dovoljeno uporabljati. Prodaja, ki jo nadzira tržni inšpektorat, je namreč dovoljena, uporaba, ki sodi v pristojnost okoljske inšpekcije, pa ne.

Gospodinjstva peči ne smejo zakuriti, ker ne izpolnjujejo predpisanih zahtev glede izpustov. Takšnih neustreznih naprav je po ocenah ministrstva za okolje in prostor kar 13 odstotkov ali vsaka osma peč, ki so jih gospodinjstva v domove vgradila po letu 2015. Gre predvsem za peči na drva, ki temeljijo na stari klasični tehnologiji. in ne omogočajo uplinjevalne tehnike zgorevanja in niso opremljene ne s tipalom za zgorevalni zrak (imenovan tudi lambda sonda) ne s katerim drugim elektronskim sistemom, ki izboljšuje proces izgorevanja.

Menjava povsem nove peči ali globa Za takšne naprave dimnikarji po zakonu ne smejo izdajati pozitivnih zapisnikov. To pa pomeni, da se lahko potrošnik znajde v veliki stiski, če dimnikar ne želi kršiti zakona in lastniku neustrezne naprave ne pogleda čez prste. Na okoljskem ministrstvu sicer pravijo, da zakonodaja za vgradnjo nedovoljene naprave ne predvideva globe – ker se ironično lahko prodajajo in vgrajujejo samo ustrezne naprave. Toda predvidena kazen znaša od 1200 do 4100 evrov. Prepoved uporabe lahko inšpektor izreče le v primeru okoljsko, požarno ali zdravstveno nevarne naprave. V drugih primerih mora najprej dimnikar in nato še inšpektor od lastnika zahtevati izvedbo »ukrepov za odpravo pomanjkljivosti«, ki pa jih po pojasnilih dimnikarjev v primeru starih tehnologij enostavno ni. Pri doslednem spoštovanju predpisov torej lastniku sporne peči ostane bodisi ponovna menjava sicer povsem nove kurilne naprave bodisi plačilo globe. V sekciji dimnikarjev pri obrtno-podjetniški zbornici (OZS) govorijo o »očitnem zavajanju potrošnikov«, saj po njihovih informacijah nihče od kupcev ni seznanjen z okoliščino, da kupuje kurilno napravo, ki je ne sme vgraditi. V Zvezi potrošnikov Slovenije so se zavili v molk in niso odgovorili na nobeno od naših vprašanj. Tudi v podjetju Mix očitka, da z distribucijo in prodajo neustreznih kotlov v Sloveniji zavajajo potrošnike, niso želeli komentirati. Direktor podjetja Tomaž Prhaj je dejal le: »Zakonodajalec je jasno napisal, kako in kaj, in mi se tega držimo«.