Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret nadaljuje serijo zmag. Slovenka je bila prepričljivo najboljša na prvi tekmi svetovnega pokala v težavnosti v tej sezoni v švicarskem kantonu Vaud. Korošica je tako v kvalifikacijah kot polfinalu edina izmed športnih plezalk osvojila vrh, bila pa je najboljša tudi v finalu, kjer sicer ni osvojila zadnjega oprimka. Zanimivo je, da je Janja Garnbret v švicarskem prizorišču dosegla že četrto zmago v težavnosti, vsakič, ko je bila najboljša v Villarsu, pa se je veselila tudi skupne zmage svetovnega pokala.

Najboljša slovenska športnica minulega leta v tej sezoni še ne pozna poraza. Zmagoviti niz je začela 5. aprila, prav tako v Švici, v Meiringenu. Korošica je dobila vseh šest letošnjih tekem svetovnega pokala v balvanskem plezanju in kot prva s samimi zmagami 7. junija v Vailu osvojila balvanski seštevek. »Premor po koncu balvanske sezone sem izkoristila predvsem za trening težavnosti. Pred tekmo sem imela zelo dober občutek, nisem pa vedela, kaj lahko pričakujem. Srečna sem, da sem lahko sezono v težavnosti začela z zmago,« se je veselila Janja Garnbret.

Postavljalci smeri v Švici so bili kritizirani. Finalni rezultati kažejo, da je bil oprimek 35 plus nerešljiva uganka za sedem najboljših športnih plezalk, med njimi tudi za Slovenki Mio Krampl in Lučko Rakovec. Edina, ki ga je premagala, je bila Janja Garnbret, ki je težavo rešila brez težav. O razvrstitvi od drugega mesta navzdol so odločali polfinalni rezultati, tako da sta se Slovenki uvrstili na peto in šesto mesto. »Bila sem kar nekoliko živčna, je pa bila finalna smer zelo zabavna. Vedela sem, da je zahtevna, saj so prav vsa dekleta pred mano padla na istem oprimku,« je Korošica opisala pot do zmage ter zaključila, »zelo sem motivirana, da napredujem, ne rezultatsko, ampak plezalsko. To je moja največja motivacija.«

Kako dobro je pripravljena 20-letna plezalka, je bilo moč videti v polfinalu, ko je ni zmedel nepričakovan dogodek. Že po uvodnih nekaj gibih v smeri je Janja Garnbret izgubila del osnovne opreme. Vrečka za magnezij, ki jo je imela pripeto za pasom na hrbtu, se ji je odpela in padla. Kljub temu je enako prepričljivo plezala naprej in brez vrečke s kredo kot edina osvojila vrh smeri.

V moški konkurenci se je izkazal Domen Škofic, ki je zasedel četrto mesto. Vsi tekmeci, ki so ga premagali – zmagovalec Švicar Sascha Lehmann, Kitajec Yu Fei Pan in Nemec Alexander Megos – so v finalu osvojili vrh. Slovenski športni plezalci, ki so tekmovali v težavnosti, so se preizkusili tudi v hitrostnem plezanju. Daleč najboljšo slovensko uvrstitev je s 27. mestom dosegla Janja Garnbret.

Svetovni pokal v težavnosti se bo nadaljeval v v Savojskih Alpah, kjer je bila lani Janja Garnbret v Chamonixu druga.