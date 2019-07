Pred razprodanim stadionom v Lyonu so si v finalu nasproti stale aktualne evropske prvakinje Nizozemke, ki so se v ta del SP uvrstile sploh prvič. Evropejke so zdržale začetni pritisk Američank, ki so na vseh tekmah letošnjega prvenstva dosegle zadetek v prvih 12 minutah igre. Američanke so prvič z neposrednim strelom zapretile v 28. minuti.

Po podaji iz kota je odbito žogo z volejem proti vratom spretno poslala Julie Ertz, na pravem mestu pa je bila vratarka Nizozemske Sari van Veenendaal. Devet minut kasneje so Američanke zahtevale enajstmetrovko, potem ko so v kazenskem prostoru Nizozemke s hrbta podrle Alex Morgan, a strela z bele točke sodnica vendarle ni dosodila. V 41. minuti je bilo znova vroče pred nizozemskimi vrati, igralke ZDA so stopnjevale pritisk, po podaji kapetanke Megan Rapinoe je najprej z glavo streljala Samantha Mewis, Van Veenendaalova je strel z izjemno reakcijo obranila, le pol minute kasneje pa je po vnovični podaji Rapinoejeve poizkušala še Morganova, nizozemski vratarki je takrat na pomoč priskočila tudi vratnica.

Izjemen drugi polčas Američank Nizozemke so imele v 42. minuti prvo večjo priložnost, strel Sheride Spitse iz prostega strela so Američanke uspele izbiti v kot. Igralke v oranžnem so bile nevarne še tik ob koncu prvega polčasa, a je ob dobrem posredovanju ameriške obrambe ostalo pri rezultatu 0:0. Američanke so s pobudo nadaljevale tudi v drugem delu. V 61. minuti je v kazenskem prostoru padla Morganova, sodnica je po pregledu z VAR ocenila, da je Stephanie van der Gragt storila prekršek, 11-metrovko pa je v vodstvo brez težav pretvorila kapetanka Rapinoejeva, ki je dosegla že svoj šesti gol na prvenstvu. Nizozemke so se prvič na turnirju znašle v rezultatskem zaostanku, Američanke pa po drugi strani, ko zadanejo, še nikoli niso izgubile. Le osem minut kasneje je vodstvo po samostojnem prodoru podvojila vezistka Rose Lavelle, ki je izkoristila pasivno nizozemsko obrambo in z roba šestnajsterca z levico neubranljivo pomerila v levi kot. Američanke so imele v nadaljevanju serijo imenitnih priložnosti, ki so ostale neizkoriščene, igralke Nizozemske pa nikakor niso zmogle zadeti za približek, tako da so svetovne prvakinje še četrtič postale igralke iz ZDA. Končno tretje mesto so že v soboto zasedle Švedinje, ki so v malem finalu v Nici premagale Anglijo z 2:1.

Vladavina ZDA se nadaljuje Doslej so Američanke torej na SP zmagale že štirikrat (1991, 1999, 2015, 2019), dvakrat so bile zmagovalke Nemke (2003, 2007), po enkrat pa Norvežanke (1995) in Japonke (2011). Zmagovalke letošnjega finala v Lyonu, ki so bile s 26 goli (rekord na enem SP) tudi daleč najbolj učinkovita ekipa prvenstva, so za finalni uspeh dobile štiri milijone, poraženke pa 2,6 milijona dolarjev. Sodeč po podatkih Mednarodne nogometne zveze si je prvenstvo skupno ogledala milijarda ljudi, za primerjavo – moško SP v Rusiji 2018 si je po ocenah Fife ogledalo 3,5 milijarde ljudi.