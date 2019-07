Klimov si je na petkovi prvi tekmi na skakalnici pod Šmarjetno goro razdelil prvo mesto z Zajcem, na drugi pa je Rus po odličnem finalnem skoku drugouvrščenega slovenskega skakalca prehitel za pičle štiri desetinke točke. V vzgonskem vetru je v prvi seriji Zajc skočil 112,5 metra (139,7 točke), najbolj pa se mu je približal Klimov s pol metra krajšim skokom, vendar precej slabšim točkovnim izkupičkom (132,6). Slovenski uspeh je s tretjim mestom dopolnil Tilen Bartol, med deseterico pa so bili še trije izbranci glavnega trenerja Gorazda Bertonclja: Cene Prevc (7. mesto), Žiga Jelar (9.) in Anže Lanišek (10.). Najdlje je v prvi seriji skočil Anže Semenič (114,5 metra), a je to brez doskoka s telemarkom zadostovalo le za dvanajsto mesto.

V finalni seriji, ki je bila nekajkrat prekinjena zaradi spremenljivih in neenakovrednih vetrovnih razmer, je najprej za odličen skok poskrbel Peter Prevc (115 metrov), ki je s trinajstega mesta napredoval na končno sedmo. Bartol je solidno opravil svoje delo (105,5 metra) in napovedal boj za vrh, a sta bila Klimov in Zajc še boljša. Rus je zablestel s fantastičnim skokom, dolgim kar 116 metrov, Slovenec je bil kar deset metrov in pol krajši, končna razlika med njima pa je znašala le štiri desetinke točke v korist Klimova. Na meritvah opreme po koncu tekme je bil Bartol diskvalificiran in je padel na 30. (zadnje) mesto, na tretjega pa se je povzpel Nemec Pius Paschke, ki je bil tretji že na petkovi uvodni tekmi.

Kljub odličnemu drugemu mestu je bil Timi Zajc kar nekoliko razočaran: »O skokih ne bi govoril veliko, toda jasno je, da sem v zelo dobri formi. Tokrat mi je bila zmaga ukradena, Klimov je enostavno imel toliko boljše razmere, da je moral zmagati. Vremenske razmere so mi ukradle zmago, a s tem se je pač enostavno treba sprijazniti. Vem, da sem v dobri formi in da bi lahko zmagal za več kot deset točk, vendar je šele julij, do marca pa je še dolgo. Petkovo tekmo bi ocenil z devet, sobotni pa bi dal po drugi seriji in slabših razmerah oceno štiri.« Poleg Timija Zajca je v finalu skakalo še osem Slovencev: Peter Prevc je bil na koncu sedmi, Anže Lanišek deseti, Žiga Jelar 12., Cene Prevc 16., Anže Semenič 17., Jernej Presečnik 18, Rok Justin 21. in Tilen Bartol 30.

»Timi je obakrat skočil zelo solidno. V finalu je imel malce smole z vetrom. Vetrna izravnava je morda pokazala malce premalo razlike med njim in Klimovim. A pomembno je, da smo zadovoljni z ravnijo skakanja in pripravljenostjo. Rezerve so še v tehniki, ki ni bila takšna kot na treningih. V tem tednu bomo opravili priprave na veliki skakalnici v Planici. Malce več časa bomo posvetili fazi leta, nato pa nas kmalu že čaka poletna velika nagrada v Wisli,« je dejal glavni trener Gorazd Bertoncelj. Celinski pokal se bo nadaljeval v kazahstanskem Šučinsku. Bertoncelj je delno že izbral tudi ekipo za prvo tekmo poletne velike nagrade na Poljskem, ki se začne 20. julija, zanesljivo pa bodo v njej Zajc, Bartol, P. Prevc, Semenič in Lanišek.