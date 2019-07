Med drugim so predstavili načrt aktivnosti, ki pomenijo tudi povečanje nadzora na tem območju, kjer letos opažajo izrazito poslabšanje prometne varnosti. Letos je na območju novogoriške policijske uprave v prometnih nesrečah umrlo deset ljudi, lani v istem času pa samo trije. Tragedijam so botrovali previsoka hitrost, nepravilno prehitevanje in nepravilna smer vožnje. Umrli so štirje potniki v osebnih avtomobilih, trije motoristi in sopotnica na motornem kolesu. Med smrtnimi žrtvami sta še voznik osebnega avtomobila in pešec. Kar osem izmed desetih žrtev je umrlo v prometnih nesrečah v Zgornjem Posočju. Tam je bilo pestro tudi ta konec tedna, med ponesrečenimi pa je bilo ponovno veliko tujcev. Tako je v Trenti padel in se poškodoval 36-letni motorist iz Nemčije, med cestnim prelazom Predel in vasjo Log pod Mangartom pa se je ponesrečil 53-letni motorist iz Avstrije. V Bovcu se je poškodoval mlajši kolesar iz Češke, v Goriških brdih pa je ob padcu lažje poškodbe staknila 60-letna švedska kolesarka. Na srečo so te nesreče minile brez najhujših posledic.