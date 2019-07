Kdor je kupil Sonyjevo igralno konzolo playstation 4, si je obetal igranje videoiger po velikem televizijskem zaslonu v udobju kavča v dnevni sobi. V idealnih pogojih je takšno izkušnjo težko prekašati. Ima pa postavitev igralne konzole v osrednji družinski bivalni prostor tudi slabosti. Še posebej, ko kak drug družinski član želi uporabljati televizijo. Tedaj se praviloma odvije eden ali oba sledeča scenarija: razvije se prepir o upravičenosti do uporabe televizije v tistem hipu ali pa mora igričar z dolgim nosom zaključiti igro in predati televizijske privilegije. Ker gre za pogost scenarij, so uporabniki konzole ps4 ob izidu tablici podobne Nintendove konzole switch, ki omogoča igranje po televiziji in samostojno, pogosto prekipevali od zavisti. Ta je neupravičena. Čeprav veliko število uporabnikov ps4 tega niti ne ve, Sony že nekaj časa omogoča igranje iger s konzole na osebnih računalnikih oziroma njihovih zaslonih.

Najenostavnejša rešitev je priklop konzole na računalniški monitor. Če imate monitor, ki podpira vhod HDMI, je stvar mačji kašelj. Rešitev deluje tudi na nekaterih prenosnih računalnikih, ki premorejo vhod HDMI z zmogljivostjo dvosmernega prometa. Našteti rešitvi pa kljub enostavnosti skrivata slabost, da je treba za tak pristop konzolo fizično prestaviti k računalniku. Da bi se temu izognili, je Sony že pred časom izdal program ps4 remote play za operacijska sistema windows in mac. Gre za pretočno igranje videoiger, ki je presenetljivo zanesljivo in z dokaj neopaznim zamikom med sliko in ukazi tudi v akcijskih igrah. Zadevo smo preizkusili z igro Sekiro in bili navdušeni.

Nastavitev povezave Za namestitev programa sprva obiščite uradno spletno stran storitve https://remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/ in prenesite različico za operacijski sistem windows ali mac (odvisno od tega, kateri operacijski sistem oziroma katero napravo uporabljate). Po zaključenem prenosu zaženite prenesenega čarovnika za nastavitev programa in sledite navodilom. Za uspešen zaključek postopka boste morali zagnati konzolo ps4, poleg tega pa poskrbeti, da je njena programska oprema posodobljena vsaj na različico 3.5. Če ste glede posodabljanja vsaj malo vestni, bi morali imeti primerno različico že zdavnaj nameščeno. Program bo v nadaljevanju od uporabnika zahteval, naj po USB-kablu na računalnik priklopi igralni plošček dualshock 4 (igralni plošček konzole ps4), po kliku na gumb start v računalniškem programu pa bo treba vnesti še uporabniško ime oziroma elektronski poštni naslov ter geslo obstoječega PSN-računa, ki ga uporabljate na vaši konzoli ps4. Aplikacija bo tedaj samodejno poiskala konzolo. To bo delovalo, če je vklopljena ali pa imate nastavljen vklop naprave po spletu tudi v stanju počitka »rest mode«. Nikakor ne bo delovalo, če je konzola izklopljena. Če prižgane konzole vseeno ne najde, izberite ročno povezavo. Da bi vam ta uspela, odprite nastavitve na konzoli in tam meni »remote play connection settings«. V meniju aplikacije nato vpišite številko, ki vam jo izpiše konzola, in zadeva je rešena. Preostane le še, da izberete igro in pričnete igrati na računalniku. Konzola naj bo seveda ves čas igranja prižgana.