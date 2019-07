Arbitražna saga pred sodiščem EU, prvo dejanje

Pred sodiščem EU bo danes potekala razprava o pristojnosti sodišča, da razsoja o hrvaškem neizvajanju arbitražne odločbe. Sodne instance – tudi v primeru varčevalcev Ljubljanske banke – so prevzele izvajanje meddržavnih odnosov med Slovenijo in Hrvaško. Že dve leti po izreku arbitražne odločbe namreč ni bilo srečanja premierjev in zunanjih ministrov na najvišji ravni. Dialog ohranjata zgolj predsednika držav.