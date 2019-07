Po spektakularnih januarskih aretacijah v savna klubu Marina na Ajševici pri Novi Gorici šest priprtih že skoraj pol leta čaka na začetek sojenja. Preostalih 12 osumljenih dogajanje spremlja na prostosti. Policija je družbo več kot leto dni prikrito opazovala, v okrog 300 strani dolgi kazenski ovadbi jim očita zlorabo prostitucije, nekaterim tudi trgovino z ljudmi in promet s prepovedanimi drogami. Z nezakonitimi posli naj bi v Marini zaslužili najmanj 14 milijonov evrov.

Sodna preiskava še teče, obtožnica proti osumljenim še ni vložena. Priprta sta lastnika kluba, Mariborčana Dejan Šurbek in Jože Kojc, pa Vesna Ternovec, direktorica družbe Oratos, ki je upravljala s klubom, ter trije Romuni. Če obtožnica ne bi bila vložena pravočasno, to je do 23. julija, ko za omenjene poteče priporni rok, bi lahko šesterica še ta mesec odkorakala na prostost. Odvetnik osumljenega Dejana Šurbka, Janez Koščak, se ne slepi in obtožnico pričakuje v kratkem. Prav tako pričakuje, da bo tožilstvo za osumljene zahtevalo podaljšanje pripora. Da bo preiskava končana pravočasno, zatrjuje tudi predsednica koprskega okrožnega sodišča Darja Srabotič. »V predmetni zadevi je preiskava zoper 17 fizičnih in eno pravno osebo proti koncu in je predvideno, da jo bo sodišče zaključilo do 23. julija 2019, ko poteče šestmesečni pripor zoper nekatere osumljene. Za eno fizično osebo je sodišče sklep o razširitvi preiskave izdalo komaj 14. junija 2019 in preiskava še ne bo končana ta mesec,« odgovarja predsednica sodišča.