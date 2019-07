Končna odločitev o športnih disciplinah, ki naj bi bile vključene na olimpijske igre v Parizu 2024 (začasno so glasovali tudi za deskanje na valovih, rolkanje in ples breakdance), bo sprejeta decembra prihodnje leto. Do takrat bo Mednarodni olimpijski komite (MOK) pozorno spremljal tekmovanja v športnem plezanju in ocenil njegovo uspešnost na igrah v Tokiu 2020, to pa bo ključno za vključitev plezanja tudi na naslednje olimpijske igre.

»Štirje športi, ki so jih predlagali v Parizu, so povsem v skladu z olimpijsko agendo 2020, saj prispevajo k večji uravnoteženosti programa po spolu in k večji urbanosti, ponujajo pa tudi priložnost za povezovanje z mlajšo generacijo,« je dejal predsednik MOK Thomas Bach.

Prihodnje leto bodo športni plezalci na olimpijskih igrah v Tokiu tekmovali v kombinaciji vseh treh športnoplezalnih disciplin – balvanskega, težavnostnega in hitrostnega plezanja. Na tekmovanje se bo uvrstilo skupaj 40 tekmovalcev (žensk in moških), ki se bodo potegovali za tri ženske in tri moške medalje. Ta format je vzbudil precej odklonilen odnos tako pri tekmovalcih kot pri ljubiteljih športnega plezanja, zato predlog za Pariz 2024 vključuje ločeno tekmovanje v kombinaciji balvanskega in težavnostnega plezanja in posebno tekmovanje v hitrostnem plezanju. Kvota tekmovalcev naj bi se povečala na 72 (20 moških in 20 žensk v kombinaciji, 16 moških in 16 žensk v hitrosti), število medalj pa bi se povečalo na 12 (po dva kompleta medalj za moške in ženske).

Ločitev hitrosti od bolj priljubljenih in preverjeno bolj združljivih balvanskega in težavnostnega plezanja so športniki pozdravili kot pozitiven korak v smeri morebitne nadaljnje razdelitve (olimpijskega) tekmovanja v vsako od treh disciplin posebej. V zadnjih tednih je bilo videti več posnetkov športnih plezalcev in ljubiteljev tega športa, ki z rokami ponazarjajo Eifflov stolp v znak podpore vključitvi športnega plezanja na olimpijske igre leta 2024. Kampanjo je na družbenih omrežjih spodbujala Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC).