Gre za slovensko visoko tehnološko podjetje Visionect, katerega rešitve uporabljajo že v 5000 podjetjih. Visionect je že od leta 2007 vodilni razvijalec programske in strojne opreme za digitalne prikazovalnike, ki temeljijo na tehnologiji elektronskega papirja. »Naši produkti in rešitve podjetja so tehnološko napredni, oblikovalsko dovršeni, predvsem pa preprosti za nameščanje in uporabo,« pravi Luka Birsa, eden izmed treh ustanoviteljev in tehnični direktor v podjetju Visionect. V primerjavi z drugimi LCD-digitalnimi prikazovalniki na trgu produkte Visionecta odlikuje kar 99 odstotkov večja energijska učinkovitost. »Naše naprave v velikosti iPada lahko z enim polnjenjem baterije delujejo vse leto,« ponazori Birsa.

V središču je Joan

Kljub številnim tehnološkim inovacijam in aplikacijam, ki so v zadnjih letih naslavljale nove oblike dela in s katerimi si lahko zaposleni v podjetjih velikokrat poenostavijo ali z njimi oplemenitijo svoje delo, trg ni poznal odgovora na vprašanje, kako rešiti vprašanje sestankovanj. Neusklajenost z rezervacijami sejnih sob, nenehna iskanja in preložitve, prekinitve in situacije, ki so delovni proces zgolj podaljšale in otežile, so puščale sled tudi na učinkovitosti podjetja. Rešitev je ponudila ekipa Visionect in razvila Joan, najpreprostejšo rešitev za upravljanje rezervacije prostorov za sestankovanje in delo.

Gre za rešitev, ki s svojimi funkcionalnostmi pomembno izboljšuje kakovost sestankov, upravljanje časa, prostora in resursov podjetja in tako vpliva na delovno in finančno učinkovitost podjetij. »Že davno smo presegli okvire rezervacije zgolj sejnih sob. V sodobnih podjetjih je delo organizirano dinamično in fleksibilno,« pravi Luka Birsa in doda, da je z Joan mogoče rezervirati tudi kotičke za tiho delo in neformalne sestanke, delovne mize in celo »premičnine«, kot so namizni nogomet, skiro ali kaj podobnega. Mnoge velike svetovne korporacije so že prepoznale vrednost, ki jo ima Joan za podjetje, in tako danes Joan že uporablja dva milijona uporabnikov v 82 državah po svetu.