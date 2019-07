Ekipa UniBill je aprila slavila že na vseslovenskem tekmovanju Popri za najboljše podjetniške ideje mladih in se za nagrado udeležila priznanega mednarodnega tekmovanja v zvezni državi New York. »V šoli smo se letos sploh prvič odločili za sodelovanje na podjetniških dogodkih,« pove Roman Kapš, eden od dveh mentorjev zmagovalne ekipe, ki doda, da sta bili dinamika razvoja dijaške ideje in njena hkratna adaptacija na podjetniško specifiko zelo razgibani, vse skupaj pa je bilo končano v šestih mesecih.

Alternativa papirnatim računom

Ekipa srednješolcev je sprva razvijala nekoliko drugačno rešitev, a so kmalu ugotovili, da bi bila širšemu krogu ljudi nerazumljiva. »Ko smo pozno zvečer razmišljali in razglabljali o novih rešitvah, me je v žepu zažulil račun,« o nastanku zmagovalne ideje pove Žiga Povhe. Ko je račun odfrčal v koš, pa se je ekipa vprašala, ali ni ravno to eden izmed svetovnih problemov. Žiga je začel razmišljati o veliki količini papirja, za katerega dnevno posekamo na tisoče dreves in v zrak izpustimo na tone ogljikovega dioksida. Z ekipo so idejo dokončno dodelali in jo predstavili mentorjema.

»UniBill je ekološko usmerjena rešitev digitalne dobe in alternativa papirnatim računom,« je idejo predstavil drugi član ekipe Jaka Kordiš in razložil, da njihova rešitev nakupovalno izkušnjo dvigne na višjo raven in omogoča sistem, ki uporabniku ponuja priročno aplikacijo za varno shranjevanje in dostop do računov v oblaku ter pregled nad nakupovalnimi navadami in stroški. Nikita GaluhKapušin pove, da se je na prvi pogled ideja zdela preprosta, »ko pa smo se začeli globlje spuščati v razvoj, smo morali biti pozornejši na vsa področja, od zakonodaje do delovanja in vzpostavitve«.