Psihotesti v pravosodju

Takole ciklično na dvajset ali deset let se rojevajo in potem spet potonejo v pozabo ideje o tem, kako bi bilo koristno, če bi določene poklice vzeli pod drobnogled in videli, kakšni so ljudje, ki jih opravljajo. Pravzaprav bi bilo treba ravnati preventivno in si najprej natančno ogledati ljudi, potem pa jih pripustiti k poslu, če so zanj primerni.