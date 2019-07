»Krajani nas pogosto kličejo po telefonu, pogosto pa tudi ustavljajo kar na ulici in sprašujejo, zakaj so čez noč ostali brez zdravnika in zdravstvenega doma, kamor so nekateri zahajali več kot štiri desetletja,« pravi Bojan Hajdinjak, predsednik četrtne skupnosti Jarše. »Zmedeni so zlasti starejši, ki imajo različne kronične bolezni, zaradi katerih morajo pogosteje k zdravniku. Nekaterim predstavlja nepremostljivo težavo že to, da morajo zdaj do zdravnika kar z dvema avtobusoma, vsi pa se pritožujejo tudi zaradi slabe komunikacije in nevsakdanje naglice. Pravijo, da niso bili obveščeni ne o odhodu zdravnika ne o prenosu kartotek oziroma da so za to izvedeli šele, ko so prišli k zdravniku v jarško enoto, od koder so jih napotili drugam,« nadaljuje Hajdinjak.

Tudi za četrtno skupnost je bila naglica, s katero so preselili ambulanto, neljubo presenečenje. A se Hajdinjak, ki je v dotrajanem montažnem objektu zdravstvenega doma še hodil v vrtec, kljub slabi komunikaciji in spremljajočim zapletom veseli novega družbenega centra. »Z njim ne bomo dobili le sodobnega zdravstvenega doma, temveč tudi dnevni center za starejše, mladinski center, nove prostore četrtne skupnosti s sejno dvorano, prostore za nevladne organizacije.«

Gradnja novega doma se je pravzaprav šele začela. Trenutno je v teku izdelava investicijske dokumentacije, sledi razpis za izbor projektanta. Za prvo fazo gradnje bodo gradbeno dovoljenje pridobili predvidoma konec leta in začeli gradnjo spomladi 2020. Pričakujejo, da bo celotna gradnja trajala eno leto.

Starejši občani zaskrbljeni

Čeprav so občanom pošiljali obvestila o spremembah, pa dober mesec po zaprtju zdravstvenega doma mnogo občanov še vedno ne ve, kje imajo svojega zdravnika. »Nekateri kronični bolniki še imajo obnovljive recepte, a jih že zelo skrbi, kako bodo prišli do novih in kako do zdravnika, saj bodo morali na avtobus. Za nekatere, ki pridejo do nas s hoduljami ali se močno naslanjajo na palico, je že pot čez cesto naporna. Spet drugi še telefonske številke novega zdravstvenega doma ne znajo poiskati, zato imamo v lekarni že natisnjene telefonske številke in elektronske naslove vseh zdravstvenih enot,« je povedala mag. Saša Rački iz lekarne, ki poleg zobozdravnika še deluje v dotrajanem objektu.

V Zdravstvenem domu Ljubljana zagotavljajo, da zdravstvene dejavnosti v Jaršah ne ukinjajo. Zaradi akutnega pomanjkanja družinskih zdravnikov ter neprimernih prostorskih razmer v PE Jarše so primorani delo organizirati tako, kot je to urejeno zdaj.

»Ne glede na obnovo bodo opredeljenim zavarovanim osebam na voljo storitve v drugih enotah zdravstvenega doma,« so pojasnili na Mestni občini Ljubljana (MOL). »Težavo zaradi zdravnika, ki je delal polovični čas in je pred kratkim prenehal delovno razmerje, pa bodo čim prej uredili v skladu s kadrovskimi možnostmi, pravijo na MOL in izpostavljajo, da zdravnikov družinske medicine primanjkuje po vsej državi, in Jarše tu niso izjema. »In ne gre za 2500 ljudi, kolikor se govori, pač pa v tem trenutku v Jaršah nima izbranega zdravnika 800 pacientov,« so še dodali.