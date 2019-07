Ljubljanska podzemlja: Stari pivovarski rovi, ki jih čuva zmaj

Podzemlje ljubljanskega pivovarja skriva katakombe, povezane s številnimi rovi vse do Cekinovega gradu v Tivoliju. Te so v preteklosti uporabljali za hlajenje in shranjevanje piva v sodih, pozneje tudi v cisternah. Med drugo svetovno vojno so služili tudi za skrivanje orožja, hrane in sanitarne opreme.