Hongkong, 7. julija - Na tisoče protestnikov se je danes zbralo pred železniško postajo, ki povezuje Hongkong s celinsko Kitajsko. Gre za nov izraz jeze protestnikov, ki skušajo ohraniti pritisk na Pekingu naklonjeno vodstvo. Z današnjim shodom želijo tudi predstaviti, kaj se dogaja v Hongkongu, in zlasti rojake v celinski Kitajski seznaniti s svojimi zahtevami.

Današnji shod je prvi večji protest po množičnem protestu v ponedeljek, ko so protestniki vdrli v tamkajšnji parlament in ga razdejali.

Na tisoče aktivistov se je danes zbralo na ulicah v pristaniškem predelu Hongkonga Tsim Sha Tsui, ki je priljubljen med kitajskimi turisti. Organizatorji vidijo v shodu priložnost, da rojakom s celinske Kitajske pojasnijo, kaj je namen njihovega gibanja.

V mandarinščini so prek zvočnikov skušali pojasniti, zakaj v Hongkongu še vedno tako množično protestirajo in da je to povezano z oblastmi, ki ne želijo prisluhniti njihovim zahtevam.

"Turistom, vključno s celinske Kitajske, želimo pokazati, kaj se dogaja v Hongkongu, in upamo, da bodo naše videnje odnesli nazaj na Kitajsko," je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal eden od protestnikov.

Na Kitajskem, kjer so novice in informacije močno cenzurirane, so protestniki prikazani kot nasilni in ki jih podpirajo tuje sile, da bi destabilizirale domovino.