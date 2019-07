V ponedeljek bo sodišče obravnavalo dopustnost tožbe Slovenije proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega pravnega reda kot posledice nespoštovanja arbitražne razsodbe.

Kot so danes sporočili s hrvaškega zunanjega ministrstva, je Hrvaška decembra lani ugovarjala, da sodišče EU ni pristojno odločati o zahtevah Slovenije v tem postopku, ker "med dvema državama ne gre za spor o uveljavitvi in tolmačenju prava EU", kar bi sicer bilo v pristojnosti sodišča v Luksemburgu.

Hrvaška: dvostranski spori zunaj prava EU niso v pristojnosti sodišča

"V tem primeru obstaja spor, ki se nanaša na tolmačenje in uveljavitev mednarodnega prava, ki ga je treba reševati po pravilih mednarodnega prava in z zato predvidenimi sredstvi mirnega reševanja sporov, vključno s pogajanji," so zapisali. Kot so dodali, so dvostranski spori zunaj področja prava EU ter niso v pristojnosti sodišča EU.

Napovedali so, da bo Hrvaška v ponedeljek argumentirala, da se tožba resnično nanaša na določanje kopenske in morske meje med državama oziroma na bolj konkretno vprašanje, ali sta veljavni arbitražni sporazum in arbitražna odločitev ter ali sta vzpostavila novo mejo.

"Hrvaška meni, da se državi morata vrniti k medsebojnemu dialogu ter v dvostranskih pogajanjih dogovoriti skupno državno mejo. Samo na ta način bo možno priti do obojestransko sprejemljive in trajne rešitve meje", so ponovili stališča Zagreba.

Večernji list danes poroča, da je pred slovensko tožbo proti Hrvaški v ponedeljek nova ovira, potem ko je ni podprla Evropska komisija. Sodišče EU bo na podlagi hrvaškega ugovora o pristojnosti najprej reševalo to vprašanje, od tega bo odvisno, ali bo tožba sploh prišla na dnevni red sodišča.