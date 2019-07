Med drugim je ocenil, da je Bela hiša razdeljena, Trumpova politika do Irana pa kaotična.

Sporočila veleposlanika, do katerih se je dokopal časnik, bi lahko sprožila veliko zadrego Londona, ki si prizadeva pridobiti Trumpa in po izstopu Velike Britanije iz Evropske unije z ZDA skleniti nov trgovinski sporazum, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Britansko zunanje ministrstvo verodostojnosti diplomatskih beležk ni zanikalo. Poudarja, da britanska javnost pričakuje, da bodo veleposlaniki ministrom zagotovili pošteno in jasno oceno politik v državah, kjer službujejo.

"Njihova stališča niso nujno stališča ministrov ali celo vlade. Vendar jim plačujemo za to, da so iskreni, tako kot bo ameriški veleposlanik tukaj poslal svoja opažanja politike in osebnosti v Westminstru," so sporočili z ministrstva.

V eni od depeš iz leta 2017 je Darroch zapisal: "Kot vidimo od tu, resnično ne verjamemo, da bo ta administracija postala bistveno bolj normalna; manj disfunkcionalna, manj nepredvidljiva, manj razdeljena, manj diplomatsko okorna in nesposobna."

Prav tako je britanskim uradnikom svetoval, naj laskajo Trumpu: "Za človeka, ki se je povzpel na najvišji položaj na planetu, predsednik Trump izžareva negotovost."